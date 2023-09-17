أهانوه عنصريًا ورد عليهم بهدف .. لاعب أتلتيكو المغربي يُخرس جماهير ريال مدريد!

سالم الجبري رد بالشكل المناسب داخل الملعب.

شهدت مباراة شباب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني موقفًا صعبًا على اللاعب صاحب الأصول المغربية سالم الجبري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب تعرض للكثير من الإهانات من قبل جماهير ريال مدريد في أرض اللقاء.

وأوضحت الصحيفة أن بعض تلك الإهانات كانت ذات طابع عنصري بحت، وأثارت استياء كل من في أرض الملعب في حين كان رد الجبري نفسه مختلفًا.

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اللاعب سجل هدفًا رائعًا في وقت صعب من الشوط الأول نجح من خلاله في تعديل النتيجة، حيث كان ريال مدريد يتقدم بهدف نظيف حتى الدقيقة 43.

جدير بالذكر أن اللقاء انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق ليتوقف ريال مدريد عند النقطة الخامسة في المركز الـ 11 في ترتيب المجموعة الثانية.