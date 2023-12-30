أنهى انتظار ميسي ورفاقه .. سكالوني يحدد موقفه من الاستمرار مع الأرجنتين

سكالوني حسم قراره بشأن مستقبله مع الأرجنتين...

بالرغم من سير ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، على طريق النجاح مع منتخب بلاده، وقيادته لتحقيق لقب كأس العالم، إلا أنه لم يتم حتى الآن حسم مستقبله ومصيره سواء بتجديد عقده أو رحيله.

ويقدم المنتخب الأرجنتيني، تحت قيادة سكالوني مستويات مميزة، كان آخرها الفوز على البرازيل في تصفيات كأس العالم القادم، مما جعل استمراره مطلبًا جماهيريًا.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع " tycsports" فإن هناك دلائل عدة تشير إلى اقتراب سكالوني من تجديد عقده واستمراره مع المنتخب الأرجنتيني، وسيقود التانجو في بطولة كوبا أمريكا 2024.

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وبحسب التقرير، فإن الجهاز المعاون لسكالوني يقوم في الوقت الحالي، بدراسة المدن والملاعب الأمريكية، التي ستستضيف مباريات الأرجنتين في البطولة.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني، لخوض مباراتين وديتين في التوقف الدولي لشهر مارس، قبل أن يبدأ الاستعداد النهائي لخوض منافسات كوبا أمريكا التي تنطلق في الصيف القادم، والتي سيلعب فيها في المجموعة الأولى مع بيرو، تشيلي، بالإضافة للفائز من الملحق.