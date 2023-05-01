أنهكته الإصابات! .. تعليق صادم من سلمان الفرج بعد أنباء نهاية موسمه مع الهلال

زهيرة عادل
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Salman Al Faraj - Hilal 2023Al Hilal Twitter
سلمان الفرجالهلالدوري روشن السعودي

الفرج تعرض لإصابة جديدة أمام أوراوا في ذهاب النهائي القاري، وأنباء عن غيابه لنهاية الموسم

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يعيش سلمان الفرج؛ قائد الهلال السعودي، واحدة من أسوأ فتراته في الملاعب، في ظل ملاحقة الإصابات له بشكل متكرر على فترات متقاربة.

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الهلال أعلن اليوم الإثنين، معاناة قائده من إصابة في عظمة الساق، تعرض لها خلال مواجهة أوراوا ريد الياباني، أول أمس السبت، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

ورغم عدم الكشف رسميًا، عن مدة غياب اللاعب إلا أن بعض التقارير الصحفية تتحدث عن غيابه لنهاية الموسم.

الفرج من جانبه كتب عبر خاصية "ستوري" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "امسح على قلبي يا الله، حين أنزعج وحين أغضب وحين أتألم وحين ترى أن حيلتي ضعيفة، يا رب هب لي من لدنك فرحة، فإن لا قوة لقلبي إلا فيك".

تعليق سلمان زاد من قلق الجمهور الهلالي، بل ودفع البعض للتكهن باعتزاله في نهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن الفرج لم يشارك مع الزعيم في الموسم الجاري ببطولتي دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين إلا في عشر مباريات فقط، وصنع أربعة أهداف.

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