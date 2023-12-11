أنمار الحائلي يكشف تضحية أحمد حجازي التاريخية وسبب سخرية جماهير الاتحاد منه

أنمار الحائلي يكشف أسرار مثيرة بعد عودته إلى الاتحاد في 2019

SHAHID

كشف أنمار الحائلي، عن سر إصراره على العودة إلى رئاسة مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، في عام 2019؛ رغم ظروف العميد "القاسية" وقتها.

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الاتحاد عانى من أزمات مالية ورياضية قاسية، لعدة سنوات، قبل أن يعود إلى منصات التتويج مجددًا، في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023؛ بحصوله على ثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي، مع التأهل إلى كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة، بداية من الغد.

الحائلي أكد في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC"، على أن الدعم الهائل من القيادة الرشيدة لـ"القطاع الرياضي"؛ جعله يصر على العودة إلى العميد الاتحادي، في ولاية جديدة.

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وأشار رئيس الاتحاد الحالي، إلى أنه وضع هدفًا محددًا في ولايته الثانية؛ وهو التتويج بلقب دوري روشن السعودي، ثم استعادة اللقب القاري الغائب منذ سنوات، والوصول إلى كأس العالم للأندية.

وأضاف: "البعض سخر مني، عندما صرحت بأنني سأعيد الاتحاد إلى كأس العالم للأندية، رغم أن الفريق كان ينافس وقتها، على تفادي الهبوط"، منوهًا إلى جماهير العميد، التي هاجمته في بدايات ولايته الثانية.

واعتبر أنمار الحائلي، أن صفقة التعاقد مع المدافع المصري أحمد حجازي، من نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، في صيف عام 2020، كانت حجر الأساس في العودة لمنصات البطولات، موضحًا أن اللاعب وافق على الانضمام إلى العميد، وترك مسابقة بحجم "البريمييرليج"، رغم أنه كان يعلم بأن راتبه من الممكن أن يتأخر لأربعة وخمسة أشهر.

SHAHID