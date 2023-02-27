أنمار الحائلي يتحرك مبكرًا .. إدارة الاتحاد تتجنب أكبر أخطاء الموسم الماضي

التأخير كان آفة العميد الموسم الماضي

"لا يُلدغ المؤمن من جحرٍ مرتين"، أدركت إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، جيدًا معنى هذه المقولة، بعدما تم حرمان الفريق من المشاركة في دوري أبطال آسيا.

العميد اختتم الموسم الماضي محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو ما كان يؤهله للمشاركة في دوري الأبطال، لكن فشل إدارة الحائلي في الحصول على الرخصة الآسيوية، حال دون ذلك.

لكن وفقًا لماجد هود؛ الصحفي بجريدة "الرياضية" فإن النادي الجداوي هذه المرة استوفى أربعة من المعايير الخمس الخاصة باستخراج الرخصة الآسيوية، وتبقى له المعيار المالي.

ومن المفترض أن تنتهي إدارة الحائلي من المعيار المالي عن طريق حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية في الميركاتو الصيفي المقبل، وهو ما تعمل عليه الإدارة المالية حاليًا.

جدير بالذكر أنه يتأهل بطل الدوري السعودي ووصيفه وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين لدوري الأبطال بدايةً من دور المجموعات مباشرةً، فيما يصعد صاحب المركز الثالث للدور الفاصل.

ويحتل النمور حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 41 نقطة متأخرًا بفارق نقطتين عن الصدارة، مع مرور 18 جولة من الموسم.