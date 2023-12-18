"أنمار الحائلي وأحمد كعكي بريئان من أزمة الاتحاد، هذا هو المتهم الحقيقي"

موسم مخيب للآمال لبطل الدوري السعودي

يُحاول الجميع حاليًا البحث في أسباب أزمة الاتحاد وموسمه المخيب للآمال على جميع الأصعدة، خاصة بعد خروجه الصادم من كأس العالم للأندية إثر خسارته القاسية أمام لأهلي المصري 3-1 في الدور الثاني.

وفيما يُحمل الأغلب إدارة أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي المسؤولية المباشرة عما حدث، تبنى النقد الرياضي ناصر الهويدي وجهة نظر مختلفة تمامًا برأ خلالها الرجلين من أي مسؤولية تخص أزمة بطل دوري روشن.

الهويدي أكد أن المتهم الحقيقي فيما يحدث هو الإدارة المعينة من جانب صندوق الاستثمارات، موضحًا أن مسؤولي الصندوق فرطوا في فرصة عظيمة حين فشلوا في تجهيز الاتحاد بالشكل المناسب لمونديال الأندية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال "أبرئ أنمار والكعكي من دم يُوسف، ليس لهم ذنب فيما يحدث وذلك مؤكد تمامًا، أما الإدارة المعينة من جانب الصندوق فقد أتتهم فرصة ذهبية بلعب كأس العالم للأندية بعد 4 شهور فقط، كان يجب تجهيز الاتحاد قبل كل الأندية الأخرى لتحقيق الفوائد المرجوة من مشاركته في المونديال".

يُشار إلى أن الاتحاد يتواجد خامسًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة وبفارق 19 نقطة عن الهلال في الصدارة والذي لعب مباراة إضافية.