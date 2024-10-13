بسبب أنمار الحائلي .. جمهور الاتحاد يغضب على لؤي مشعبي قبل مهرجان القادسية

أيام قليلة تفصلنا عن "ليلة الوفاء" ولكن..

يجهز نادي الاتحاد السعودي خلال الفترة الحالية بما يسمى "ليلة الوفاء"، لتكريم رؤساء العميد الجداوي السابقين، خلال مواجهة القادسية، في فكرة من تخطيط وإدارة لؤي مشعبي؛ رئيس المؤسسة غير الربحية للنادي.

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العميد من المقرر أن يستضيف القادسية على استاد الجوهرة المشعة، في 19 من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

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وكان مشعبي قد كشف قبل أيام أن هذه المباراة ستشهد مهرجانًا خاصةً، لتكريم عدد كبير من رؤساء النادي السابقين، دون الكشف عن أسماء، لكن صحيفة "الرياضية" كشفت عن أبرز أسماء المدعويين..

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الصحيفة أوضحت أن الدعوات وجهت لمن سبق لهم العمل بالنادي من رؤساء أو أعضاء شرف، إذ فتح الحضور لأهل الرئيس حال كان قد فارق الحياة.

أما عن الأسماء فأوضحت "الرياضية" أن أبرزهم أحمد حسن فتيجي، لؤي ناظر، حاتم باغشن، منصور البلوي، محمد بن داخل، طلعت لامي وإبراهيم علوان.

عدم وجود اسم أنمار الحائلي؛ رئيس النادي السابق، دفع الجمهور للغضب، معتبرين ذلك تجاهل غير مبرر من إدارة مشعبي..

أحد الغاضبين - على سبيل المثال لا الحصر - كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أين أنمار الحائلي؟ أين أحمد كعكي؟ (نائبه)، ولا أحد ينكر أن الموسم الماضي كان سيئ بمباركتهم، ولكن لا أحد ينكر أنهم تعبوا من أجل الاتحاد 4 سنوات سابقة إلى أن أعادوه بطلًا، نطالب بدعوة لأنمار وكعكي، فهم أحد الوفاء أيضًا"، قبل أن يعلق آخر: "محمد بن داخل وإبراهيم علوان وصلوا مع الاتحاد للقمة وحققوا ما لم يحققه نخبة النخبة؟ صحيح فاهم الموضوع تكريم وليلة وفاء بين الجمهور والرؤساء السابقين لكن أنمار الحائلي وين؟ الجمهور هاجمه على أخطائه بحق النادي وصمته على العبث لأن الجمهور همه الاتحاد أولًا وأخيرًا، وعلى هذا الشيء طالبنا بخروجه لأنه وقته انتهى، لكن الجمهور ما ينسى إلي دعم الاتحاد من عام 2013، الجمهور ما ينسى أنمار الحائلي وش حقق والجمهور ما ينسى أن أنمار اتحادي، أتمنى أن أنمار تمت دعوته وتكون ليلة وفاء واقع مو مجرد كلام فاضي".

يذكر أن أنمار قاد العميد للعودة لمنصات التتويج بعد غياب سنوات، إذ حصد لقبي دوري روشن وكأس السوبر السعودي موسم 2022-2023.