أنقذ ليفربول وحطم أرقام العظماء .. ماذا قدم صلاح أمام أستون فيلا؟!

تعرف على أرقام محمد صلاح أمام أستون فيلا!

شارك النجم المصري محمد صلاح في الفوز الهام لفريقه ليفربول على نظيره أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب الأخير في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

مشاركة صلاح لم تكن عابرة، حيث تألق النجم المصري بوضوح وسجل هدف وصنع آخر وكان له أكثر من فرصة على المرمى كما قدم الهدايا لزملائه في الفريق، لكنهم لم يستغلوها.

الأفضل بجوار جيرارد

محمد صلاح بتسجيله للهدف الأول وصناعته للهدف الثاني أصبح ثاني لاعب في تاريخ ليفربول يسجل ويصنع 50 هدفًا أو أكثر في الدوري الإنجليزي.

الوحيد الذي سبق له أن حقق ذلك الرقم كان القائد التاريخي لليفربول ستيفين جيرارد، الذي سجل 120 هدفًا وصنع 92، بينما سجل صلاح 125 هدفًا حتى الآن وصنع 50.

عادل رقم كيني دالجليش

بالهدف الأول الذي سجله محمد صلاح أصبح النجم المصري هو صاحب المركز السابع في ترتيب الهدافين التاريخيين لليفربول، بجوار كيني دالجليش برصيد 172 هدفًا.

صلاح هو اللاعب الوحيد من خارج المملكة المتحدة في تلك القائمة الحصرية للغاية، ويستطيع الاقتراب أكثر من القمة حيث يحتاج إلى 14 هدفًا فقط حتى يعادل رقم ستيفين جيرارد في المركز الخامس.

رقم أوين في مهب الرياح

قبل قدوم محمد صلاح لصفوف ليفربول كان مايكل أوين هو صاحب الصدارة في تسجيل الأهداف خارج ملعب أنفيلد للاعب واحد من صفوف ليفربول بـ 55 هدفًا.

واليوم فقط نجح النجم المصري في معادلة ذلك الرقم، وأصبح على بعد دقائق من كسره والانفراد به لنفسه.

أرقام صلاح ضد أستون فيلا