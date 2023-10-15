أنقذ الأهلي من النفق المظلم .. مارسيلو كولر "ضالة" الهلال والأفضل للشباب

مدرب الأهلي المصري يستحق التواجد في دوري روشن

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إذا قمت بتوجيه السؤال إلى جماهير الأهلي المصري، هل توافق على رحيل السويسري مارسيل كولر من تدريب الفريق؟ ستجد الإجابة دون تفكير هي لا، بعد أن ارتبط اسمه بأندية دوري روشن السعودي مؤخرًا.

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الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا هي أن نادي الشباب يفاوض كولر من أجل تدريب الليوث، كما ارتبط اسم المدرب السويسري أيضًا بنادي الهلال.

رفض جماهير الأهلي لرحيل كولر من تدريب الفريق وراءه الكثير من الأمور، التي تؤكد على أن كولر هو المدرب الأنسب للتواجد في دوري روشن السعودي مستقبلًا.

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كيف طوّر كولر الأهلي؟

بعد أن تولى كولر تدريب الأهلي المصري، كان هناك الكثير من المشاكل، سواء فنية أو إدارية وانضباطية في بعض الأحيان، بجانب الحالة البدنية غير الجيدة التي كان يعاني منها الفريق.

الأهلي قبل كولر كان يتولى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي اعتمد على مجموعة محدودة من اللاعبين، وهو ما تسبب في تراجع المستوى اللياقي سواء للأساسيين أو من هم كانوا حبيسي مقاعد البدلاء، ثم جاء البرتغالي سواريس الذي لم يستمر طويلًا.

مارسيل نجح في وقت قصير أن يُطور مستوى عددًا من نجوم الأهلي، ليقدموا أفضل ما لديهم، ويصبحوا من أهم لاعبي النادي الأهلي.

عمل المدرب السويسري على زيادة معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين، وعمل تحليل فني شامل لكل لاعب، بالإضافة إلى استيراد أجهزة حديثة لاستخدامها في تدريبات اللاعبين.

وكان هناك جانب آخر يعاني منه لاعبي الأهلي، وهو الإصابات المتكررة، أبرز الأمثلة في الجنوب إفريقي بيرسي تاو الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق القاهري بسبب كثرة الإصابات.

كولر طلب بأن يتم عمل تحاليل DNA لجميع اللاعبين، لمعرفة طبيعة الإصابات والتعامل معها بالطريقة الصحيحة، وهو ما حدث مع تاو الذي عاد مرة أخرى إلى الملاعب وأصبح من أهم نجوم المارد الأحمر حاليًا.

وأما على الجانب الانضباطي، يتعامل كولر بطريقة رائعة مع اللاعبين، حيث يُظهر دائمًا الود معهم، ولكن في نفس الوقت حينما يُخطئ أي لاعب، ينال العقاب الذي يستحقه بالإبعاد عن الفريق أو الخصم من راتبه.

الأهلي الآن هو بطل النسخة الأخيرة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى أنه يسير بشكل رائع في الدوري المصري الممتاز، ووصل لنهائي كأس مصر موسم 2022-2023، ويستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام ديسمبر المقبل في جدة.

لماذا كولر الأنسب لأندية دوري روشن؟

يمتلك المدرب السويسري الخبرة اللازمة من أجل التعامل مع النجوم الكبار، بالإضافة إلى الإمكانيات التدريبية التي أظهرها بشكل كبير مع الأهلي.

فريق مثل الشباب يحتاج إلى مدرب بشخصية كولر، الذي يتمكن من التعامل النفسي بشكل جيد مع اللاعبين، بالإضافة إلى تحليل كل اللاعبين فنيًا ولياقيًا وحل مشاكلهم.

كما أن هناك بعض الفرق في دوري روشن لاعبيها تعاني على المستوى اللياقي، وهو الأمر الذي يُجيده كولر جيدًا، حيث يستطيع أن يرفع من اللياقة البدنية لدى اللاعبين.

هذا بالإضافة إلى أن كولر يستطيع فرض الالتزام في غرفة الملابس بين اللاعبين، كما يستطيع أن يجعل كل لاعب يُظهر كل ما لديه، ليتطور أداء الفريق بشكل ملحوظ.

مارسيل كولر يستطيع أن يُعيد الشباب إلى منصات التتويج التي غاب عنها منذ سنوات طويلة، لما يمتلكه من إمكانيات تدريبية رائعة.

وإذا تولى كولر تدريب الهلال، سيكون قادرًا على خلق الانسجام بين اللاعبين الذي يفتقده الفريق بعد انضمام عددًا من النجوم خلال الفترة الماضية.

كولر أصبح هو ضالة الهلال، في ظل معاناة لاعبيه تحت قيادة البرتغالي جورج جيسوس، سواء لياقيًا مما تسبب في فقدان عدد من النقاط هذا الموسم، أو حتى على مستوى التوظيف داخل الملعب، خاصة البرازيليين مالكوم ونيمار.

وكان كولر قد عانى في بداية مشواره مع النادي الأهلي، ولكن حاليًا نجح في الإلمام بكل شيء في الفريق، ويستطيع توظيف اللاعبين بشكل جيد في مراكزهم، وهو الأمر الذي يفتقده الهلال.

SHAHID