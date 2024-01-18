"انقذوا شتوية النصر" .. جمهور العالمي يرفض بديل فوفانا ويفرض مطالبه

الفريق السعودي حدد بديل اللاعب الإيفواري بالفعل

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انتفض جمهور النصر غضبًا ورفضًا لقرار الإدارة حول بديل سيكو فوفانا لاعب وسط الفريق المرشح للرحيل خلال يناير الجاري، إذ دشنوا هاشتاج عبر منصة إكس بعنوان "أنقذوا شتوية النصر" فرضوا خلاله مطالبهم.

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النصر حسم كما يبدو قضية التخلي عن لاعب الوسط الإيفواري رغم تألقه مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في وطنه، وقد أفادت صحيفة الرياضية صباح اليوم أن الإدارة قررت قيد حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا بدلًا منه.

أوسبينا، الذي خرج من قائمة النصر منذ يناير 2023 بسبب الإصابة، كان مرجحًا رحيله بفسخ عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، خلال الانتقالات الشتوية، لكن كما يبدو أن احتمال إيقاف نواف العقيدي، بعد اتهامه بالتمرد من مدرب المنتخب السعودي روبرتو مانشيني، أجبر الإدارة على الحفاظ عليه.

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الجمهور النصراوي رفض تمامًا عودة أوسبينا خوفًا من تكرار إصابته أو تراجع مستواه نتيجة البُعد كل تلك المدة عن اللعب، وقد طلبوا من الإدارة إما التعاقد مع حارس مرمى جديد أو ضم لاعب آسيوي في الوسط أو الدفاع يكون قادرًا على اللعب في دوري أبطال آسيا.

يُشار إلى أن العقيدي، حارس مرمى النصر الأساسي هذا الموسم، اتهم من المدرب الإيطالي برفض التواجد مع المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023 المقامة حاليًا في قطر طالما لن يكون الحارس الأساسي، وقد رجح المختصون إيقافه لمدة 6 أشهر حال ثبت عليه ذلك بعد التحقيق معه.

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