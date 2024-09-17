أنقذه الأمن من وسط الشجار.. نجم كرة السلة الأمريكية يتعرض للضرب في مباراة كرة قدم!

سقطت قبعته بعد اللكمة..

تعرض نجم كرة السلة الأمريكي ديريك وايت لاعب بوسطن سيلتيكس، للضرب على رأسه بلكمة خلفية، خلال حضوره مباراة كرة قدم أمريكية بين فريق جامعة كولورادو وولاية كولورادو.

وقعت المشاجرة في ملعب كانفاس، يوم السبت الماضي، بينما كان نجم كرة السلة يدعم فريق الجامعة.

ونشرت شبكة TMZ Sports مقطع فيديو لأحد المشجعين وهو يوجه ضربة بقبضة يده للاعب المتوج مع المنتخب الأمريكي بذهبية أولمبياد باريس 2024 الصيف الماضي، ما تسبب في سقوط القبعة التي يرتديها.

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بدا أن وايت لم يصب بأذى في المشاجرة، وتم سحبه بعيدًا عن المنطقة، قبل أن يتم تفريق المشاجرة بسرعة.

ولعب وايت كرة السلة في جامعة كولورادو، قبل أن ينضم لسان أنطونيو سبيرز في 2017، ومنه إل سيلتيكس في 2022.