الشهر الأخير من سوق الانتقالات الصيفية 2023 قد يشهد الكثير من التطورات في ملف كيليان مبابي..

يبدو أن انتقال الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان إلى صفوف ريال مدريد الإسباني أصبح وشيكًا، لدرجة أن عددًا من نجوم الفريق الملكي بدأوا يمزحون حول الأمر.

وفي مقطع فيديو انتشر بشكل هائل عبر حسابات خاصة بمتابعة أخبار ريال مدريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجه الثنائي فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو طلبًا إلى جوني كالافات كبير كشافي النادي الملكي، بإنهاء التعاقد مع مبابي سريعًا.

وقال فينيسيوس في مقطع الفيديو عبر مكالمة فيديو جمعت الثلاثي: "نتمنى أن يأتي مبابي"، وهو ما أكده أيضًا ميليتاو مطالبًا بالأمر نفسه.

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ليرد فينيسيوس موجهًا حديثه إلى كالافات: جوني يجب أن يوقع معه، يجب أن توقع مع مبابي".

لكن كالافات رد بسخرية مشيرًا إلى بذخ الثنائي أثناء العطلة، قائلًا: "أخذتم معكم كل المال وقمتم بإنفاقه في إيبيزا، لم يتبق مال للتوقيع مع مبابي".

ويعد رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان أمرًا وشيكًا، رغم تأكيد اللاعب أكثر من مرة على نيته في استكمال عقده في "حديقة الأمراء" حتى نهايته في صيف 2024، بعدما رفض رسميًا تفعيل خيار تمديد عقده حتى يونيو 2025.