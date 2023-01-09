أنطوني يحطم سيارة قيمتها 113 ألف يورو والشرطة تخضعه لاختبار كحوليات!

أنطوني يصف الحادثة بالصادمة!

تعرض اللاعب البرازيلي أنطوني لحادث بسيارته الرياضية من طراز BMW والتي تبلغ قيمتها حوالي 113 ألف يورو بالقرب من منزله في إنجلترا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، والتي أكدت أن اللاعب لم يتعرض لأي إصابات رغم تحطم السيارة، لا هو ولا أي شخص آخر.

وقال أنطوني: "أشعر بالراحة بعد الصدمة التي عانيت منها في الأيام الماضية، أفضل ألا أعلق عما حدث، لقد كان أمرًا شخصيًا وصعبًا للغاية، لكن شكرًا للرب لتجاوزي تلك المحنة".

وأضاف: "أنا ممتن للنادي وللجميع هنا الذين بقوا بجانبي، ذلك الأمر من الماضي الآن، أريد التركيز على تشريف ذلك النادي وتلك الجماهير".

الصحيفة أوضحت أن الشرطة وصلت إلى مكان الحادث بشكل فوري من بعده، وقامت بإجراء فحص كحوليات عليه وظهرت نتيجته سلبية.