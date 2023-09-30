أنتوني في تدريبات مانشستر يونايتد .. الشياطين الحمر في ورطة!

اللاعب يعود بالفعل بعد البيان!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن عودة اللاعب البرازيلي أنطوني لتدريبات فريقه مانشستر يونايتد من جديد بعد غياب بسبب مشاكل اتهامه بالاعتداء على ثلاث سيدات.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، التي أكدت أن اللاعب سيتدرب بشكل منفرد قبل أن يعود للفريق والتدريبات الجماعية من جديد عقب مباراة كريستال بالاس.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن في بيان أن اللاعب قدم أدلة كافية لنفي التهم التي تحيط به، وأنه سيعود للمشاركة بالرغم من وضعه المعلق بسير التحقيقات.

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وتقدم أنتوني لشرطة مانشستر الكبرى طواعية قبل أيام لتقديم الأدلة الخاصة به في التحقيقات، ولم يتم احتجازه وغادر مقر الشرطة بشكل فوري عقب انتهاء زيارته.

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جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد خلص إلى ترك ميسون جرينوود يرحل عن صفوفه مؤخرًا بسبب اتهامات مشابهة، لكن بعد أشهر من التحقيقات.