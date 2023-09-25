أنصف الخليفي وباريس سان جيرمان .. نجم الأرجنتين السابق يؤكد خطأ ميسي!

خافيير باستوري يتحدث عن الأزمة الأخيرة بين ليونيل ميسي وناصر الخليفي.

أكد خافيير باستوري نجم الأرجنتين السابق أن باريس سان جيرمان كان محقًا في عدم تنظيم احتفال بليونيل ميسي بعد فوزه بكأس العالم.

وقال باستوري لـ "راديو مونتي كارلو": "لم أتحدث معه، لكن هذا الأمر طبيعي للغاية، لقد كان من الصعب الاحتفال ببطل للعالم في بلد خسرت المباراة النهائية".

وأضاف: "لقد كان هذا يعني الكثير بالنسبة للنادي، ألا يقوم بأمر بتلك الأهمية في وقت سيئ بالنسبة لفرنسا وللاعبين من باريس يلعبون في المنتخب".

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وكان ميسي قد أكد على شعوره بالإحباط لعدم احتفال ناديه بفوزه بكأس العالم على عكس بقية نجوم منتخب الأرجنتين المتوجين باللقب.

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ليرد عليه ناصر الخليفي رئيس النادي مؤكدًا أن الاحتفال به في الملعب أمام الجماهير كان سيكون قلة احترام لهم ولمنتخب فرنسا.