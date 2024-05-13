أنشيلوتي: رباعي ريال مدريد فاجأني.. وهذا موقف تشواميني وكورتوا وميليتاو من نهائي الأبطال

ماذا قال المدرب الإيطالي؟

كشف كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، موقف أوريلين تشواميني من مواجهة بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر المقبل.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ألافيس، غدًا الثلاثاء بالدوري الإسباني: "تشواميني ليس لديه الكثير من الخيارات، لكنه ليس مستبعدًا من النهائي، قدمه لا تؤلمه كثيرا".

وأضاف: "حظي لونين بموسم مثالي، وكورتوا هو الأفضل في العالم عندما يكون في مستواه، نحن نقيم ذلك، ونريد أيضًا منح كيبا فرصة، لكن الأمر لن يكون سهلا للغاية لأنه لا توجد العديد من المباريات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتطرق إلى إيدر ميليتاو، بقوله: "ميليتاو يتقدم بشكل جيد للغاية ونأمل أن يكون في أفضل حالاته في النهائي، هو وكورتوا يحتاجان إلى الإيقاع والمباريات، في الأسبوع الذي يسبق المباراة النهائية سنتخذ القرار اللازم".

وردًا على سؤال عن اللاعبين الذين فاجأوه، أوضح: "قدم فران جارسيا أداء جيدا للغاية في بداية الموسم، وخوسيلو وإبراهيم دياز... وأريد أيضا أن أقول إن هناك لاعبين يمكنهم المساهمة أكثر إذا تمكنت من منحه المزيد من الدقائق، مثل سيبايوس، الذي فاجأني على المستوى العام".

وختم: "بعد مباراة ألافيس سأعطي اللاعبين 3 أيام راحة، الفريق بحاجة إلى ذلك، لأنه كان موسما صعبا، ثم أسبوعين للاستعداد بشكل جيد لنهاية الموسم، شهر العسل ما زال مستمرًا. أنا سعيد ومتحمس".