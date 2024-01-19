أنشيلوتي : فينيسيوس سيتعلم و"خطيئة الشباب" سبب سقوطنا في الديربي

هزيمة صادمة لريال بعد حصد كأس السوبر

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن السبب الرئيسي وراء خروج فريقه من دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا على يد أتلتيكو مدريد.

ريال أنهى الوقت الأصلي من الديربي بالتعادل الإيجابي 2/2، قبل أن يخسر المعركة في الشوطين الإضافيين بعدما سجل أتلتيكو هدفين لأنطوان جريزمان ورودريجو ريكيلمي.

وقال أنشيلوتي بعد المباراة:"لا أعرف ما إذا كان الإقصاء عادلًا، أتلتيكو أيضًا قاتل من أجل كل كرة، قدمنا كل شيء ولا يوجد أي لاعب لتوجيه اللوم له".

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وعن فينيسيوس جونيور:"لقد واجه صعوبة أكبر في هذه المباراة لكنه ظهر بشكل جيد، وبالنسبة للبطاقة الصفراء التي تلقاها فهو سيتعلم بالتدريج، خاض العديد من المبارزات وأحيانًا لا يستطيع الحفاظ على هدوئه، هذا أمر مفهوم".

مستوى أندريه لونين:"لا أريد إجراء تحليل فردي هنا عن اللاعبين، كان بإمكاننا الظهور بشكل أفضل عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل، سيطرنا على المباراة ولكن لم نكن بحاجة إلى فرض اللعب كثيرًا، إنها خطيئة الشباب".

يذكر أن المباراة القادمة لريال ستكون بعد غد الأحد أمام ألميريا في إطار الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.