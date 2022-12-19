أنشيلوتي يُوضح موقفه من الرحيل عن مدريد إلى البرازيل

المدرب الإيطالي ارتبط بخلافة تيتي في بلاد السامبا

أوضح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد موقفه من الرحيل عن ناديه الإسباني لتدريب المنتخب البرازيلي، بعدما ارتبط اسمه بخلافة تيتي.

تيتي كان قد أعلن رحيله عن تدريب البرازيل عقب الهزيمة في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 أمام كرواتيا بركلات الجزاء الترجيحية، وقد تحدثت الصحافة عن عدة أسماء لخلافته أبرزها أنشيلوتي وبيب جوارديولا.

المدرب الإيطالي أوضح موقفه من تلك الإشاعات بالتأكيد على بقائه في مدريد حتى نهاية عقده، ليُغلق بذلك الباب حول إمكانية انتقاله لدكة أبطال العالم خمس مرات.

إذ قال لإذاعة "راي أونو" "لا أعلم ما الذي يُخفيه المستقبل، أعيش الحياة يومًا بيوم. أنا بحالة جيدة جدًا حاليًا في ريال مدريد، لدينا العديد من الأهداف لإنجازها هذا الموسم ومن ثم سيكون لدي الوقت للتفكير بمستقبلي".

وأتم "أنا مرتبط مع ريال مدريد بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2024، وإن لم أقال بواسطة النادي فلن أغادر حتى ذلك الموعد".

يُشار إلى أن الأرجنتين تُوجت أمس بكأس العالم 2022 بعد الفوز على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل 3-3.