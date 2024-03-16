ماذا قال المدرب الإيطالي؟

وجه كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، انتقادًا لنجم الفريق فينيسيوس جونيور، بعد الفوز على أوساسونا بنتيجة (4-2)، ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وسجل فينيسيوس الهدفين الأول والرابع لريال مدريد في الدقيقتين 4 و64، ليساهم في اقتراب فريقه من التتويج بلقب الليجا.

لكنه حصل على بطاقة صفراء بداعي الاحتجاج في الدقيقة 44، هي الخامسة له في الليجا هذا الموسم، لذا سيبتعد للإيقاف عن مواجهة أتلتيك بيلباو المقبلة.

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وتعد البطاقة الصفراء هي الرابعة التي يتلقاها فينيسيوس في رابع مباراة على التوالي، علمًا بأنه تلقى إنذارين في مواجهتي لايبزيج بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ما يهدده بالغياب عن مواجهة إياب ربع النهائي أمام مانشستر سيتي، حال حصل على بطاقة صفراء في الذهاب.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "فيني حاسم للغاية، سجل هدفين ويريد دائمًا المزيد، لقد كان فعالًا مع الكرة وبدونها".

وفيما يتعلق بالبطاقات الصفراء، أتم المدرب الإيطالي: "تحتاج إلى التحكم في الضغط المحيط بك أكثر من ذلك بقليل، المشجعون المتنافسون يصفرون واللاعبون المنافسون يركلونه كثيرًا، في هذا الجانب يمكنه أن يتحسن وسوف يتحسن، لأنه متواضع وجاد وذكي".