أنشيلوتي يمنح جولر الظهور الأول: لدينا خطة مخصوصة له!

المدرب الإيطالي سعيد بالنجم التركي.

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أنه يثق أن أردا جولر سيقدم أفضل ما لديه رفقة ريال مدريد بمجرد الحصول على دقائق.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام نظيره رايو فاييكانو في الدوري الإسباني والتي تقام مساء الأحد.

وقال أنشيلوتي: "جولر بدأ التدريبات مع الفريق، وسيكون ضمن القائمة الخاصة بالغد، وسيحصل على الدقائق مع مرور الوقت".

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وأضاف: "لدينا خطة محددة له من أجل مساعدته على العودة لأفضل ما لديه، هو يمكنه اللعب في أكثر من مركز، كوسط ملعب هجومي وكمهاجم أو جناح أيمن ، وفي وسط الملعب كذلك، يمكنه فعل ذلك بحسب متطلبات كل مباراة".

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وكان جولر قد تعرض لإصابة قوية بعد الانضمام إلى ريال مدريد وكاد يعود قبل عدة أسابيع لكنه أصيب إصابة أخرى أبعدته لفترة جديدة.