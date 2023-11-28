أنشيلوتي يلجأ إلى "سحر زيدان" لمواجهة الإصابات أمام نابولي

ظهور تاريخي منتظر

في ظل الأزمة الطاحنة التي يعيشها ريال مدريد مع الإصابات، قرر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي اللجوء إلى أحد أفراد عائلة زيدان.

ريال يعاني من غياب 3 لاعبين بخط وسطه وهم الكرواتي لوكا مودريتش والثنائي الفرنسي إدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني، مما يترك أنشيلوتي بخيارات محدودة في مواجهة نابولي بالجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ولذلك اختار الإيطالي المخضرم ثيو ابن أسطورة النادي زين الدين زيدان، من أجل دعم وسط الفريق أمام نابولي في ظل الإصابات المتواصلة.

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ويطمح النجم الشاب البالغ من العمر 21 سنة في تسجيل الظهور الأول له مع ريال مدريد، بعدما قضى أكثر من عامين كأساسي بالفريق الثاني "كاستيا".

ولا يعتبر ثيو زيدان هو اللاعب الوحيد من الأكاديمية الذي سيظهر في قائمة نابولي، غدًا، الأربعاء، حيث تم اختيار ماريو مارين، زيكو باز، فران جونزاليس ولوكاس كانيزاريس.

ويلعب ريال ضد نظيره الإيطالي وهو في المركز الأول بجدول المجموعة الثالثة بـ12 نقطة بفارق 5 نقاط عن نابولي الثاني، بينما يأتي سبورتينج براجا بالمركز الثالث بـ3 نقاط.