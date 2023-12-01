ما هي خطة المدرب الإيطالي؟

استبعد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، تعزيز فريقه في فترة الانتقالات الشتوية في يناير للتعامل مع ازدحام المباريات، والذي أشار إليه على أنه سبب أزمة الإصابات.

يتعامل "لوس بلانكوس" حاليًا مع سبع إصابات بعد أن حصل كيبا أريزابالاجا على الضوء الأخضر الطبي بعد مشاكل عضلية.

أكد أنشيلوتي بوضوح أن رزنامة جدولة مباريات ريال مدريد طيلة الموسم في البطولات المختلفة لها دور كبير في الحالة التي يعانيها النادي حول الإصابات.

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ينضم بذلك المدرب الإيطالي إلى نظيره الإسباني في برشلونة، تشافي هيرنانديز، والذي قدم نفس الشكوى خلال الأسابيع الأخيرة.

مع غياب الكثير من اللاعبين، وقلة الخيارات للمداورة دون اللجوء إلى اللاعبين الشباب، سُئل أنشيلوتي عما إذا كان من الممكن التوقيع على الأقل مع مهاجم في ينار.

رد أنشيلوتي: "لا، إنها مسألة مختلفة تماما. لقد كان أسلوب النادي في التعامل مع الفريق رائعًا، والإصابات تمثل مشكلة تتعلق بالتقويم".

وكانت تقارير قد تحدثت في وقت سابق عن أن ريال مدريد غير قراره بشأن الميركاتو الشتوي، وأوضحت أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يريد أن يدخل الملكي سوق الشتاء على عكس رغبة أنشيلوتي.