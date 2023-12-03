أنشيلوتي يكشف عن أزمة جديدة في دفاع ريال مدريد وتوقعاته لقمة برشلونة وأتلتيكو

ماذا قال مدرب ريال مدريد عن مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد؟

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن توقعه لمواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد، والتي ستقام مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويواجه برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأحد، بالجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي عن توقعه لمواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد: "أعتقد أنها ستكون مواجهة ممتعة، وأتمنى أن يفوز الأفضل فيها".

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وتحدث أيضًا كارلو عن إصابة لاعبه داني كارفاخال، حيث قال: "أعتقد أن داني يُعاني من حمل زائد، سيقوم ببعض الاختبارات يوم الأحد، من أجل تحديد طبيعة إصابته".

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وحقق ريال مدريد الفوز على نظيره غرناطة بهدفين دون رد، باللقاء الذي أقيم مساء السبت، بالجولة 15 ضمن منافسات دوري روشن، حيث أحرز الهدفين براهيم دياز ورودريجو.