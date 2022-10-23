أنشيلوتي يكشف إصابة فالفيردي وموعد عودة بنزيما

أنشيلوتي يتحدث عن رهان فالفيردي وعودة بنزيما

تحدث المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد مباراة فريقه ريال مدريد ضد إشبيلية التي انتصر فيها الملكي بثلاثية لهدف، وهي المواجهة التي أقيمت يوم أمس على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإسباني.

حيث كشف المدير الفني المخضرم عن الجديد في إصابة فيديريكو فالفيردي، وتحدث عما حدث له في أرض الملعب، فيما تطرق أيضًا إلى عودة صاحب الكرة الذهبية كريم بنزيما في قادم الأيام وحول أهميته للملكي.

وعن فالفيردي، قال أنشيلوتي: "لقد أصيب بضربة في ساقه، هذا يزعجه قليلاً، يجب أن نراه. لا أعرف ما إذا كان سيتمكن من التعافي"، لكن المدرب الإيطالي أعطى بعض المعلومات الهامة حول عودة الفرنسي، حيث أضاف: "كريم مهم جدًا لنا وسيكون أكثر أهمية في الجزء الثاني من الموسم، لسنا قلقين، لأنه شيء صغير للغاية (الإصابة)، أعتقد أن بنزيما سيعود يوم الأحد".

فيما أعلن النادي الملكي قائمة الفريق المشاركة في لقاء لايبزيج المقبل، وغاب عنها كريم بنزيما وفالفيردي بسبب الإصابة.

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وتغنى كارلو بأداء لاعبيه الرائع الذي قُدم في مواجهة إشبيلية، لكن يبدو أنه يفكر في الرهان الذي أطلقه مع فالفيردي حول تسجيله 10 أهداف هذا الموسم، أو تمزيق بطاقته الفنية، حيث أوضح: "لقد خاطرت كثيرًا، لأنه في العام الماضي سجل هدفًا فقط. ونادرًا ما أراهن مع اللاعبين، حقًا".

جدير بالذكر أن المواجهة القادمة لريال مدريد ستكون يوم الثلاثاء القادم ضد نادي لايبزيج الألماني ضمن دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يتصدر الملكي المجموعة السادسة.