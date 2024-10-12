"استرخوا!".. أنشيلوتي يكرر قراره المفاجئ بسبب موسم ريال مدريد المزدحم

72 مباراة قد يخوضها الملكي هذا الموسم في كل البطولات

يستمتع لاعبو فريق ريال مدريد بإجازة مختلفة بعض الشيء، لكنها تأتي ضمن نهج جديد يتبعه المدرب كارلو أنشيلوتي في أحد أكثر المواسم ازدحامًا بتاريخ النادي الملكي.

اللاعبون الذين لم يغادروا إلى منتخباتهم الوطنية ضمن تشكيلة ريال مدريد، لم تطأ أقدامهم مدينة ريال مدريد الرياضية منذ يوم الأربعاء، ولن يفعلوا ذلك حتى يوم الثلاثاء المقبل.

ستكون عودتهم يوم الثلاثاء حين يعودون للاستعداد لمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو على ملعب "البالايدوس" والتي ستكون لها أهمية كبيرة للملكي في خضم منافسته لبرشلونة على اللقب.

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ليس من الشائع منح أنشيلوتي لاعبي ريال مدريد إجازة لمدة خمسة أيام، لكن هذا القرار جزء من خطة طويلة المدى لمواجهة الموسم المزدحم والمليء بالبطولات.

لقد بدأ الموسم مبكرًا في 14 أغسطس بكأس السوبر الأوروبي، وبافتراض وصول ريال مدريد إلى جميع النهائيات الممكنة، سيلعب 72 مباراة حتى يوليو 2025، عندما تنتهي بطولة كأس العالم للأندية في شكلها الجديد.

الإجازة الطويلة لشهر أكتوبر ليست الأولى التي يمنحها أنشيلوتي للاعبي ريال مدريد منذ بداية الموسم، فقد سبق لهم الراحة لمدة 5 أيام أيضًا خلال التوقف الدولي لشهر سبتمبر وهو ما يشير إلى سياسة الإجازات التي سيتبعها أنشيلوتي فيما تبقى من الموسم.