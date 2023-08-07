أنشيلوتي يقول كلمته .. هل ينتقل نجم ريال مدريد إلى صفوف الأهلي؟!

كارلو أنشيلوتي يدلو بدلوه!

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أكدت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد لا يفكر بأي شكل من الأشكال في التفريط في لاعبه دافيد ألابا خلال سوق الانتقالات الصيفية.

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جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن ألابا يعد عنصرًا أساسيًا في خطط المدرب للموسم الجديد، وأنه يعتبره غير قابل للمس.

وأوضحت الصحيفة أن أنشيلوتي سيعتمد عليه بجوار إيدير ميليتاو كثنائي دفاعي أساسي في الموسم الجديد، متقدمين في الترتيب عن أي لاعب آخر.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن الأهلي كان قد قدم عرضًا لوكيل اللاعب حتى ينضم لهم بعد عودتهم لدوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم الجديد.

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جدير بالذكر أن عقد ألابا في صفوف ريال مدريد لا ينتهي قبل صيف 2026 أي أنه لا يستطيع الرحيل إلا بقرار من الملكي وبعد تفاوض مع الفريق العاصمي.

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