أنشيلوتي يقارن بين رودريجو ورونالدو ويتمنى قرعة دوري أبطال بلا أخطاء!

أنشيلوتي: قرعة دوري الأبطال؟ كل ما يشغل رأسي هو مواجهة فاييكانو

تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد عن قرعة دوري أبطال أوروبا والمُقرر عقدها غدًا الاثنين، ساخرًا من ما حدث في قرعة الموسم الماضي، كما كشف عن موقف كريم بنزيما من مواجهة رايو فاييكانو في الأسبوع ال13 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "قرعة الأبطال؟ سيكون لدينا منافسًا صعبًا بالتأكيد، لكن ما يشغل رأسي هو مباراة رايو فاييكانو غدًا، أتمنى فقط أن تقام القرعة بشكل جيد".

وتابع: "مقارنة رودريجو برونالدو نازاريو؟ إذا وصل إلى هذا المستوى علينا أن نصنع تمثالًا له، لم يكن رونالدو محظوظًا بما يكفي ليحظى باللحظة التي يتمتع بها رودريجو في فريق مدريد الآن، رودريجو لديه قدرة كبيرة على السقوط إلى منتصف الملعب واللعب كمهاجم في الوسط أو خلف المهاجم أكثر من كونه جناح أراه هناك أكثر".

وعن موقف بنزيما من اللعب غدًا قال المدرب الإيطالي: "إنه لن يلعب، غيابه سمح لنا باستغلال جودة لاعبين مثل فينيسيوس ورودريجو وفالفيردي لكننا سنحتاجه بعد كأس العالم".

وتحدث مدرب ريال مدريد عن اعتزال بيكيه قائلًا: "كان أحد أقوى المدافعين الذين رأيتهم على الإطلاق لقد قرر التوقف، ليس من السهل أن تفعل ذلك بدلاً من طلب الجماهير باعتزالك، لقد اتخذ قرارًا قويًا بشأن حياته".

وعن مستقبل هازارد وأسينسيو أجاب: "لديه الكثير من المنافسة هناك أشخاص يستحقون اللعب أكثر المنافسة جيدة للفريق، لكن أسينسيو يمكنه اللعب في مركزين مختلفين داخل الصندوق، يظهر قدرًا أكبر من جودته، عليه أن يعمل أكثر قليلاً إنه يمتزج جيدًا مع فالفيردي وهذا أمر جيدًا للمستقبل".