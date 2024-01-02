أنشيلوتي يفجر مفاجأة "صادمة" بشأن صفقة ريال مدريد المنتظرة

يبدو أن الخطط تغيرت!

فجر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، مفاجأة كبرى بشأن خطط النادي الملكي في الميركاتو الشتوي الجاري، والذي انطلق أمس الإثنين.

ويعاني ريال مدريد بشدة في مركز قلب الدفاع، في ظل الإصابات العديدة للاعبيه، وخاصة الثنائي إيدير ميليتاو ودافيد ألابا، الذي يغيب لنهاية الموسم بسبب قطع في الرباط الصليبي.

وكان أنشيلوتي قد صرح في وقت سابق بأنه يرغب في التعاقد مع قلب دفاع خلال الميركاتو الشتوي، من أجل المساهمة في حل أزمة الريال الدفاعية.

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لكن يبدو أن الخطط تغيرت، إذ قال المدرب الإيطالي الذي جدد عقده مع الملكي رسميًا حتى 2026، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه "لا تفكير في التعاقد مع قلب دفاع جديد، لدينا ناتشو وروديجر، بالإضافة إلى أن هناك تشواميني وكارفاخال يمكنهما شغل هذا المركز".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مايوركا، غدًا الأربعاء، ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني، علمًا بأن الميرنجي يتربع على قمة الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن جيرونا، الذي يتساوى معه في عدد النقاط (45)، بينما يتواجد مايوركا في المركز 14 برصيد 18 نقطة.