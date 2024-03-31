أنشيلوتي يعترف بأفضلية ريال مدريد على مانشستر سيتي قبل مواجهة الأبطال

أفضلية صغيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي...

يعتقد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أن لفريقه أفضلية على مانشستر سيتي، في المواجهة المرتقبة بدوري أبطال أوروبا، بعد فوز الميرينجي على أتلتيك بيلباو، مساء اليوم.

ويستعد ريال مدريد، لمواجهة مانشستر سيتي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء 9 أبريل، على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي.

وأنهي ريال مدريد، استعداده لمواجهة الفريق الإنجليزي، بعد تغلبه على أتلتيك بيلباو، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني، وسيحصل الميرينجي على راحة قبل لقاء مانشستر سيتي.

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وقال أنشيلوتي في تصريحات عقبت مواجهة بيلباو: " اليوم لعبنا مباراة جيدة، ولكن دون كثافة عالية لأن المباراة لا تتطلب ذلك، ومن الجيد أن يكون لدينا أسبوعًا، للاستعداد لمواجهة مانشستر سيتي".

وأضاف: "أرى جدولنا وجدولهم جيدًا، جدول مانشستر سيتي أكثر تعقيدًا ولكن هذه هي كرة القدم الحديثة، إنها أفضلية صغيرة بالنسبة لنا، ولكنها لن تحدد الفائز بالمباراة".