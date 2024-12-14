أنشيلوتي يعترض على التحكيم: هناك ركلة جزاء واضحة لفينيسيوس!

المدرب الإيطالي غاضب!

أعرب كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن رأيه بوضوح ركلة الجزاء التي طالب نجوم ريال مدريد باحتسابها لصالح فينيسيوس جونيور في مباراة الفريق الأخيرة ضد رايو فاليكانو.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة التي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، حيث تطرق أنشيلوتي للحديث عن أمور عديدة.

وقال أنشيلوتي: "من وجهة نظري، كانت ركلة الجزاء لصالح فينيسيوس واضحة جدًا، لقد لعب مباراة جيدة بشكل عام وكنا نريد أن نحافظ عليه للمباريات المقبلة".

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وعلى الرغم من التعادل، أبدى أنشيلوتي تفاؤله بالمستقبل، مشددًا على أهمية الفوز بكأس الإنتركونتيننتال يوم الأربعاء المقبل.

وعن أداء اللاعب تشواميني، أشاد المدرب بقدرته على اللعب في مركز قلب الدفاع، مؤكدًا ثقته في قدراته.

وحول احتجاجات فينيسيوس جونيور قال: "أفضل ألا أعلق على هذا الأمر"، دون أن يوضح المزيد من التفاصيل.

جدير بالذكر أن تعادل ريال مدريد يتركه في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني مهددًا بالمركز الثالث حال فاز أتلتيكو مدريد على خيتافي.