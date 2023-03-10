أنشيلوتي يسخر من سؤاله عن مبابي ويكشف مدة غياب بنزيما

أعلن اسم المهاجم الذي سيلعب ضد إسبانيول

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن موقف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، من المشاركة أمام إسبانيول، غدًا، السبت، في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

بنزيما تعرض لإصابة جديدة هذا الأسبوع، لتظهر التكهنات حول مشاركته ضد إسبانيول، وكذلك أمام ليفربول في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للقاء إسبانيول:"كريم تعرض لضربة في كاحله ويعاني من تورم، لقد بدأ التدريب الفردي اليوم لكنه لن يلعب ضد إسبانيول وسيكون متاحًا في مواجهة ليفربول".

وأضاف:"هذه الإصابات قد تكون مؤثرة بشكل كبير لأن كريم لاعب كرة قدم مهم للغاية، لم يصل بعد إلى مستوى الموسم الماضي، لكنه سيكون مهمًا بالنسبة لنا لما تبقى من هذا الموسم".

وعن خط الهجوم غدًا:"رودريجو سيكون في قلب الهجوم، ألفارو رودريجيز؟ ربما ليس لديه الخبرة للظهور كأساسي، لكن هذا أمر طبيعي لأي لاعب في بدايته، أعتقد أنه لديه الجودة الكافية للبدء".

التعاقد مع مبابي:"يمكنك أن تطرح عليّ هذا السؤال اليوم، في غضون ثلاثة أيام، في غضون شهرين، لكني لن أجيب عليك أبدًا".

ويأتي هذا السؤال الذي تعرض له أنشيلوتي، بسبب التكهنات المنتشرة حول تعاقد ريال مع كيليان مبابي، بعد خروج باريس سان جيرمان من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.