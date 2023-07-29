أنشيلوتي يخرج برسالة صادمة لجماهير ريال مدريد في صفقة مبابي

هل يحتاجه الفريق الإسباني؟

علق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول إمكانية انتقال كيليان مبابي للفريق الإسباني هذا الصيف.

مبابي يعيش فترة من الغموض بخصوص مستقبله، بعد استبعاده من الجولة الآسيوية لباريس سان جيرمان لرفضه التوقيع على عقد جديد وإصراره على البقاء الموسم القادم والرحيل بالمجان.

أنشيلوتي رد على تكهنات انتقال مبابي لريال خلال تواجده بالمؤتمر الصحفي للكلاسيكو الودي أمام برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الإيطالي لوسائل الإعلام:"لا يزعجني الأمر عندما يسألني أي شخص عن مبابي، كل ما سأفعله هو الامتناع عن الإجابة، يجب أن نحظى بالاستمرارية خلال الموسم والآن من السابق لأوانه الحكم على ما سنفعله".

وأضاف:"نحن لا نعرف بنسبة 100% ما سنفعل، الموسم القادم نحتاج فيه الكثير من الالتزام والسلوكيات الجيدة".

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وعن حاجة الفريق لمبابي لتسجيل الكثير من الأهداف:"نحن كاملون وهذا يكفي، خط الهجوم يقوم بعمل جيد وبراهيم دياز وخوسيلو يمكنهم المساهمة مع المجموعة الحالية".

يذكر أن ريال تخلى هذا الصيف عن الفرنسي كريم بنزيما الذي رحل إلى الاتحاد السعودي، ولم يعوضه حتى الآن سوى بضم خوسيلو من إسبانيول.