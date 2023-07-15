أنشيلوتي يتهرب من سؤال حول مستقبله ويستغل ميسي!

المدير الفني للنادي الملكي يعرف كيف يراوغ!

رفض كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد أن يرد على سؤال يخص مستقبله في الفترة المقبل، بعد أن ارتبط بالانتقال لتدريب البرازيل.

جاء هذا في مؤتمر صحفي يخص البطولة الودية التي يخوضها فريقه في الولايات المتحدة هذا الشهر، وتم سؤال إذا ما كان سيدرب في الدوري الأمريكي قريبًا، حيث استغل انتقال ليونيل ميسي إلى هناك ليهرب من الإجابة.

وقال أنشيلوتي: "حسنًا، كرة القدم في الولايات المتحدة عليها أن تتنافس مع العديد من الرياضات القوية للغاية، لكنهم يقومون بعمل جيد".

وأضاف: "التوقيع مع ليونيل ميسي سيساعدهم على التحسن بكل تأكيد، الحقيقة هناك الكثير من الحماس بين جماهير الولايات المتحدة لكرة القدم".

جدير بالذكر أن رئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريجيز كان قد أعلن سابقًا في مطلع هذا الشهر أن كارلو أنشيلوتي سيتولى تدريب منتخب بلاده في 2024.