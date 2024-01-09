"أنشيلوتي وبيريز يتفقان".. ريال مدريد يحسم موقفه بشأن ضم نجم النصر السعودي

هذا اللاعب لن يعود إلى مدريد

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كشفت تقارير صحفية، كواليس مفاوضات ريال مدريد مع أحد لاعبي الدوري السعودي من أجل التعاقد معه لسد ثغرته الدفاعية.

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ويعاني ريال مدريد من لعنة الإصابات التي ضربت خط دفاعه، حيث تعرض كل من دافيد آلابا وإيدير ميليتاو للإصابة بالرباط الصليبي، فيما يتقدم كل من ناتشو، داني كارفخال وأنطوني روديجر في العمر.

وذكرت تقارير في الأسابيع الأخيرة أن ريال مدريد يطارد الإسباني إيميريك لابورت، مدافع النصر، والفرنسي رافائيل فاران للتوقيع مع أحدهما في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

برنامج "إل شيرنجيتو"، كشف أن ريال مدريد لم يسع من الأساس لضم لابورت، بل إن المدافع الإسباني هو من عرض خدماته على الملكي، إلا أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي وكارلو أنشيلوتي المدير الفني رفضا الأمر تمامًا وقررا عدم الاستعانة بخدمات نجم النصر السعودي.

في سياق متصل، أشار البرنامج الإسباني، إلى أن أنشيلوتي وافق على عودة المدافع الفرنسي رافائيل فاران من مانشستر يونايتد، لكن إدارة الميرنجي رفضت إتمام الصفقة، حيث يريد بيريز الهبوط بأعمار الفريق.

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وتعزز هذه التقارير من رغبة ريال مدريد في ضم المدافع الشاب جاراد برانثويت، لاعب إيفرتون، من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل، خصوصًا أن إدارة الملكي أكدت أكثر من مرة أنها لا تفكر بشكل كبير في ضم صفقات خلال الشتاء الجاري.

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