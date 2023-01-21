أنشيلوتي: هؤلاء لا يمكن المساس بهم، ولن أقول رأيي في يوفنتوس!

تكهنات مستمرة حول رحيل بعض نجوم ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن الأسماء التي لا يمكن المساس بها، وسط أنباء رحيل بعض النجوم عن صفوف الفريق.

بعض التكهنات أثيرت حول رحيل بعض اللاعبين مثل إدواردو كامافينجا، كريم بنزيما، لوكا مودريتش وتوني كروس، ليخرج المدرب الإيطالي للحديث عن الأمر في المؤتمر الصحفي لمواجهة أتلتيك بيلباو المقرر إقامتها غدًا، الأحد، بالجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي عن العودة أمام فياريال في كأس الملك:"لقد درسنا كل ما حدث في المباراة، رد الفعل كان جيدًا، لعبنا كرة قدم فعالة لكن ارتكبنا بعض الأخطاء التي سنحاول تجنبها في المستقبل".

وعن رحيل المحاربين القدامى وسط أنباء التخلص من كريم بنزيما أو توني كروس أو لوكا مودريتش:"هذا الفريق لا يمكن المساس به، ليس فقط المحاربون القدامى ولكن جميع اللاعبين، شاهدنا ما فعله داني سيبايوس الذي قدم كل شيء للفريق وأولئك الذين صنعوا تاريخ هذا النادي".

سياسة تجديد دماء الفريق:"أرى لاعبين متحمسين للغاية بالفريق ويظهرون ذلك بوضوح، علينا أن نرى ما سيحدث، ولكن انتهاء عقود بعض اللاعبين خلال أشهر قليلة لا يؤثر على مستواهم أبدًا، الجميع يظهر الدافع والرغبة والتركيز".

عقوبة يوفنتوس بخصم 15 نقطة بالدوري الإيطالي:"لا أريد التعليق على شيء تتم مناقشته في المحكمة، لدي رأيي لكني لن أفصح عنه".

رحيل إدواردو كامافينجا:"إدواردو لا يمكن المساس به تمامًا مثل مودريتش وكروس".

ما حدث من أوريليان تشواميني:"لقد اعتذر بشكل علني، كان مخطئًا لكنه صبي صغير والموضوع انتهى".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني بـ38 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة بعد 17 جولة.