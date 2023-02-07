أنشيلوتي: نعرف تاريخ الأهلي .. وفالفيردي يعلق على جماهيرية "الأحمر"

وقائع المؤتمر الصحفي للإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قبل مواجهة الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

شدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني على احترامه الكبير لفريق الأهلي المصري، قبل مواجهة الفريقين في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022، التي تستضيفها المغرب.

أنشيلوتي تحدث في المؤتمر الصحفي المخصص للمباراة، والذي ظهر فيه الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، عن اللحظة الحالية التي يعيشها ريال مدريد، ومواجهة الأهلي، وغيابات النادي الملكي.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته عن أهمية كأس العالم للأندية: "الوصول إلى هنا يعني أننا كل ما قمنا في السابق كان جيدًا للغاية".

وأضاف: "المغرب بلد به العديد من جماهيرنا، وهي فرصة لمنحهم السعادة، وإنهاء الموسم الماضي بشكل جيد، وإعطاء دفعة جديدة لهذا الموسم، حيث لدينا العديد من التحديات التي يجب مواجهتها".

وعن الأهلي قال أنشيلوتي: "الفريق لديه تنظيم جيد مع لاعبين ينطلقون بسرعة إلى الأمام".

وأضاف: "نحن نعرف تاريخ الأهلي وما قدمه سابقًا في كأس العالم للأندية، الفريق لديه خبرة في هذه البطولة، ولديهم نفس رغبتنا وهي التتويج بالكأس، وتاريخ النادي كبير للغاية في إفريقيا، ونحن نحترمهم كثيرًا".

وعما إذا كان يخطط لاستدعاء كريم بنزيما وإيدير ميليتاو وتيبو كورتوا إلى المغرب في حالة التأهل إلى النهائي، قال الإيطالي: "إنهم في قائمة البطولة لهذا السبب".

وأضاف: "تركناهم في مدريد حتى يتلقوا أفضل علاج ممكن، إذا لعبنا النهائي يوم السبت، سيحضرون يوم الخميس إلى المغرب".

وعن وضعية ريال مدريد الحالية، وتراجع نتائج الفريق، قال أنشيلوتي مختتمًا حديثه: "الطلب مرتفع للغاية، علينا تقييم ما حدث، الهزيمة في مايوركا مؤلمة للغاية، المؤشرات التي لدي هي أن الفريق ينمو، ونحن في حالة بدنية جيدة، لكن مع الإصابات وجدول المباريات الفظيع الأمر صعب، لدينا ثقة في الفريق وسنعمل بشكل جيد حتى نهاية الموسم".

من جانبه، علق فالفيردي خلال حضوره للمؤتمر الصحفي على وضعية الأهلي، وقال عن الفريق المصري: "لقد رأينا بالفعل مقاطع فيديو عنهم وأنا أعلم أن لديهم مشجعين رائعين، وأنا أحب الاستمتاع بهذه الأشياء".

وأضاف: "أما بالنسبة للفريق، فهم يستحقون كل الاحترام، مثل أي منافس، لكن علينا أن ننظر إلى فريقنا ونحاول الفوز".