أنشيلوتي: نجم الريال سيغضب مني.. ولدي مشكلة مع الفار

"ظن الجميع أننا سنتعثر.. لكن لدينا طاقة استثنائية"

أعرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بشأن استعادة صدارة الدوري الإسباني "الليجا"، بعد الفوز الصعب على ديبورتيفو ألافيس (1-0)، أمس الخميس.

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "رغم صعوبة المباراة، كنا نستحق الفوز في النهاية، كانت مباراة صعبة ومعقدة لكننا راضون بالنتيجة والفوز، بفضل الالتزام الهائل للفريق".

وأضاف: "إصابة رودريجو؟ إنه يشعر بالإرهاق مثل جميع اللاعبين بسبب خوض الفريق أكثر من 30 دقيقة بـ10 لاعبين، سيجري اختبارًا طبيًا وسنرى موقفه".

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وأوضح أنشيلوتي: "ظن الجميع بطرد ناتشو أن الريال سيتعثر، لكن الفريق يمتلك طاقة استثنائية جعلته يتحمل، لكني أجد مشكلة مع تقنية الفيديو أن الحكم المساعد يقرر ما لا يقرره الحكم. هدف فاسكيز؟ هذه ليست المرة الأولى التي يتقدم فيها داخل منطقة الجزاء، هو لاعب حيوي للغاية، لقد سجل اليوم وصنع هدفًا ضد فياريال، مشاركته مؤثرة للغاية".

وأكمل مدرب ريال مدريد: "بيلينجهام يقدم أداء مبهرًا وليس مطالبًا بتغيير سلوكه. جيرونا منافس قوي وسينافس على اللقب حتى النهاية لأنه لا يشارك في بطولة أوروبية، أتلتيكو مدريد وبرشلونة وبلباو أيضًا في الصورة بقوة، لذلك علينا القتال على كل نقطة".

وختم: "بطولة السوبرليج تمثل الحل الأمثل للجميع، بعض الأندية غير مقتنعه بها، لكنها مهمة مع الوقت سيتضح كل شيء. تشواميني مذهل في الدفاع سوف يغضب من ذلك، إنه محظوظ لأنه يستطيع اللعب كلاعب خط وسط واللعب كمدافع، وهو أيضا يتمتع بكل الصفات ليكون واحدًا من أفضل لاعبي الوسط".