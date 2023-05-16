أنشيلوتي مُعلنًا خطته أمام مانشستر سيتي: أهداف هالاند تدور في رأسي!

موقعة منتظرة على ملعب الاتحاد

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن تفكيره في خطورة المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، قبل مواجهة مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

هالاند يتمتع بموسم مبهر مع سيتي هذا الموسم، ويعتبر من أهم عناصر الخطورة لفريق المدرب بيب جوارديولا، لذلك كان المهاجم الشاب أحد أهم العناوين الرئيسية للمؤتمر الصحفي للمباراة المقرر إقامتها، غدًا، الأربعاء على ملعب الاتحاد.

وقال أنشيلوتي عن إيقاف هالاند:"عندما نقوم بتقييم أي مباراة لا ننظر إلى لاعب واحد فقط، عليك أن تخطط لكل مواجهة جيدًا في الجانب الدفاعي لجميع اللاعبين بالفريق الخصم".

وأضاف:"مانشستر سيتي واجه صعوبة هائلة في استعادة الكرة عندما لعبنا من الخلف، وسنحاول الحصول على الكرة لتقليل المخاطر في هذه المباراة أيضًا".

وتابع:"أشعر بهدوء وحماس في نفس الوقت، هناك بعض المشاعر السيئة مثل تسجيل هالاند وأن كيفين دي بروينه سيسجل هدفًا من الخارج، ولكن يجب كذلك أن أفكر في الأشياء الإيجابية مثل مراوغات فينيسيوس جونيور وأهداف كريم بنزيما".

سر نجاح ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا:"ليس من السهل شرح ذلك، لكني أعتقد أن دوري أبطال أوروبا مميز بسبب تاريخ الكؤوس الأوروبية الخمس الأولى، بالنسبة لجميع اللاعبين والعاملين بالنادي دوري الأبطال بطولة هامة للغاية".

الحيرة بين إيدير ميليتاو وأنطونيو روديجر:"لدي فكرة واضحة جدًا عن الفريق الذي سألعب به لكن التشكيلة التي لدينا صعبة جدًا وعلينا التعامل بحرص".

يذكر أن ريال تعادل مع سيتي 1/1 على أرضه ووسط جماهيره في الذهاب، ويحتاج لتحقيق نتيجة إيجابية للصعود إلى النهائي للعب أمام الفائز من إنتر وميلان.