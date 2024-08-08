بأوامر أنشيلوتي .. مودريتش يتحمل إرث كروس الثقيل وتشواميني يتخلص من المهمة المزعجة!

كارلو يتوصل إلى إجابة عن السؤال الصعب

يدور حاليًا في عقل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، سؤالًا ملحًا حول البديل المحتمل لسد الثغرة التي خلفها اعتزال النجم الألماني توني كروس.

وتتجه أغلب الآراء في هذا الأمر إلى أن إدواردو كامافينجا وفيدي فالفيردي وأوريلين تشواميني، سيتولون على الأرجح معظم هذه المهام، لكن لم يتم ذكر الاعتماد على لوكا مودريتش، رغم أنه لعب دقائق كثيرة في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان ريال مدريد، قد أعلن في يوليو الماضي تمديد تعاقده مع اللاعب صاحب الـ38 عامًا، لمدة موسم واحد، لتستمر رحلة مودريتش مع الميرينجي والتي بدأت منذ عام 2012.

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وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "مودريتش يمكن أن يكون خيارًا في خط الوسط، وتحديدًا على اليسار كما كان توني كروس".

وأضاف: "لوكا يتمتع بجودة كبيرة في الخروج بالكرة من مناطقنا، ويساعد الفريق كثيرًا لأنه يدير وقت المباراة بشكل جيد للغاية، ولديه الكثير من الخبرة.. إنه لاعب رائع".

وعندما سئل أنشيلوتي، عما إذا كان من الممكن استخدام مودريتش في خط الوسط للاستعانة بتشواميني في قلب الدفاع، أجاب: "لا.. قلبي الدفاع هما روديجر وميليتاو. طالما أنهم لائقون، فسوف يلعبون".

وختم: تشواميني يتمتع بخصائص مختلفة مقارنة بمودريتش، لكنه أيضًا لاعب وسط مميز ورائع".