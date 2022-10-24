أنشيلوتي: من يخشى الإصابة فليبقى في منزله على الأريكة!

كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي يؤكد بحزم أن من يخاف الإصابة ليس لديه مكان في ريال مدريد.

أكد كارلو أنشيلوتي أن ريال مدريد ليس المكان المناسب لأي لاعب يخشى من الإصابة والغياب عن كأس العالم ومنتخب بلاده، في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الخاص بمواجهة فريقه ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي: "الإصابات موجودة في عالم كرة القدم لو لم تكن تريد أن تتعرض للإصابة فلتجلس على الأريكة".

وأضاف: "يمكنك حتى أن تتعرض للإصابة في التدريبات لو لمسك أحد الزملاء، لكن حتى الآن الجميع يريد أن يتواجد ويلعب".

وأردف: "لو جاء لي أحدهم وقال لي أنه يخشى التعرض للإصابة سأقول له أن يجلس في منزله على الأريكة ليشاهد بعض الأفلام أو المسلسلات، هناك الكثير منهم".

جدير بالذكر أن كأس العالم يبدأ في الـ 20 من نوفمبر، وبسببه لن تعود الدوريات المحلية حتى نهاية العام الجاري.