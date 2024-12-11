فحص طبي يحسم تفاصيل إصابة مبابي.. وتحديد مدة غيابه المبدئية

متى يعود؟

كشف تقرير صحفي إسباني عن تطورات إصابة الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد، بعدما غادر مباراة أتالانتا أمس الثلاثاء بداعي الإصابة في الدقيقة 34 من الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا.

وكان المدير الفني كارلو أنشيلوتي قد كشف أن إصابة مبابي ليست خطيرة، مشيرًا إلى أنه "يعاني من بعض الانزعاجات فقط".

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أنه سيتعين الانتظار حتى مساء غد الخميس لمعرفة مدى إصابة اللاعب، الذي أحرز الهدف الأول في فوز ريال مدريد (3-2) ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات.

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وأوضحت أن ريال مدريد في راحة من التدريبات اليوم وسوف يعود إلى فالديبيباس في الثالثة مساء غدٍ، وسيتم حينها إجراء فحوصات لمبابي لتحديد درجة إصابته في الجزء الخلفي من فخذه الأيسر.

وزادت: "هذه الإصابة سوف تبعده تقريبًا من مباراة السبت المقبل أمام رايو فاييكانو، وتجعل مشاركته في نهائي كأس العالم للأندية المقبلة في الدوحة يوم الأربعاء المقبل موضع شك كبير".

وختمت: "رغم أن الانطباعات الأولية حول إصابة كيليان كانت مطمئنة، إلا أن ريال مدريد يفضل أن يكون حذرًا وينتظر نتائج الفحوصات التي ستجرى غدًا، لتحديد مدة غيابه بدقة".