أنشيلوتي: ما يحدث في ريال مدريد يجنبني مصير تشافي!

تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة الفريق أمام خيتافي، غدًا الخميس، ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي اليوم: "خيتافي فريق منظم جدًا وخطير للغاية، مايورال لديه 14 هدفًا، إنهم أقوياء وعدوانيون. إنه فريق أحبه حقًا وأريد أن أهنئ صديقي بوردالاس على عمله الرائع".

وأضاف: "التسجيل أولًا سيكون أمرًا جيدًا، لكن حال تأخرنا (في النتيجة) فالفريق جاهز للريمونتادا، ونملك كافة الأوراق التي تؤهلنا لذلك".

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وسُئل أنشيلوتي عن رأيه في قرار تشافي هيرنانديز الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري، فعلق: "أتفهم تشافي وأفكاره، وأحترم عمله وعمل جميع زملائي، ولا أريد إجراء مقارنات، لدينا خطة عمل مميزة في ريال مدريد رغم الضغط الذي نتعرض له".

وفيما يتعلق بمصير النجم الكرواتي لوكا مودريتش، أوضح: "إنه أسطورة بالنادي والجمهور يعشقه، مهما كان قراره (الاستمرار أو الرحيل) فسيكون الوضع على ما يرام".

وختم: "أردا جولر يتقدم بشكل جيد، كل يوم يتحسن بدنيًا، ويعتاد على قوة كرة القدم هنا. الآن هو بخير وسيحصل على دقائق. لكن، كما قلت، علينا أن نتحلى بالصبر معه، وأتفهم أن هناك الكثير من الضغوط عليه، لأن تركيا كلها تريد رؤيته بقميص ريال مدريد".