"القلق على مبابي؟ لم أشاهد ما حدث معه"

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أن مواجهة جيرونا غدًا السبت في قمة الدوري الإسباني، ستكون صعبة على الفريقين، مشيرًا إلى أن الفائز باللقاء لن يحسم لقب الليجا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "إنها مباراة صعبة، هذا الفريق يؤدي بشكل جيد خلال الموسم الجاري، سيكون الأمر صعبًا لدينا الكثير من الاحترام وسنرى ما سيحدث غدًا".

وعلق المدرب الإيطالي على لافتة جيرونا التي احتلت مساحة في قلب العاصمة مدريد، قائلًا: "يبدو لي أن جيرونا يتمتع بحماس كبير. يمكنهم الفوز بالمباراة وقيادة الدوري الإسباني في هذه اللحظة. لديهم المال لاستئجار المساحة في مدريد، وهي ليست رخيصة".

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وكشف مدرب الريال عن حالة الثنائي المصاب روديجر وفينيسيوس، قائلًا: "لقد تدرب روديجر اليوم ويتحسن؛ هو الآن في أفضل حالاته وإذا كان جاهزًا بالطبع سيلعب غدًا، وإذا لم يكن كذلك، فلن نخاطر به. فينيسيوس أيضًا بخير وسنرى غدًا موقفه".

وسئل أنشيلوتي "إذا فزت غدًا، فهل ستفوز بالليجا؟"، ليرد: "من سيفوز غدًا، سيستفيد. لكن المنافسة طويلة جدًا، طويلة جدًا. مباراة الغد لن تقرر أي شيء، لكن يمكن لأحدهما الاستفادة. سيتم تحديد الدوري لاحقًا، كلما أسرعنا في الوصول إلى 80 نقطة، كلما اقتربنا من الفوز بشكل أسرع".

وأردف: "يناير كان شهرًا معقدًا للغاية بالنسبة للإحصائيات. والآن عاد دوري أبطال أوروبا. لذا سيكون الأمر مهمًا أيضًا. نحن نقوم بعمل جيد، وعندما يعود روديجر سنطمئن على الدفاع".

وواصل: "التعامل مع افتقار رودريجو للأهداف؟ لقد تعلمت أنه إذا قلت لشخص ما فكر في كل الحيوانات باستثناء القطة، فسيفكر في القطة، إنه يلعب ويساهم. لن أتحدث معه أبدًا عن الأهداف التي يضيعها لإنه يساهم في الأهداف وهذا هو المهم".

وأكمل: اعتزال كروس؟ هو يمتلك شخصية قوية وعقلية وقادر على اتخاذ القرار الأمثل، والدته نصحته بالاستمرار وعليك دائمًا احترام الوالدين، هذا شيء مفقود في هذا الوقت، في هذه الأجيال. إنه قراره وسيتخذه في الوقت المناسب وبأفضل طريقة".

وختم: "هل كنت قلقًا بشأن إصابة مبابي؟ لم أر ذلك، لم أر تلك المباراة".