أنشيلوتي قبل مواجهة بايرن ميونخ: الجميع يعلم ماذا يستطيع ريال مدريد أن يفعل.. ولكن!

الجميع يعلم قوة ريال مدريد...

أكد كارلو انشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، على احترام فريقه، لنادي بايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا، وشدد على قوة وعراقة الميرينجي، في المسابقة الأوروبية.

ويستعد ريال مدريد، لمواجهة بايرن ميونخ، مساء غد الثلاثاء على ملعب أليانز آرينا، ضمن ذهاب مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية، قبل اللقاء المرتقب: "لا يمكن التقليل أبدًا من قيمة ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا، والجميع يعرف ماذا نستطيع أن نفعل، نحن نشعر باحترام كبير في هذه المسابقة من الجميع".

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وأضاف: "نحن نحترم بايرن ميونخ، إنهم لم يقدموا موسمًا رائعًا في الدوري الألماني، ولكنهم قدموا مباريات مذهلة أمام آرسنال، في ربع النهائي، بايرن لديه جودة وتاريخ في دوري الأبطال".

جدير بالذكر أن مباراة العودة بين ريال مدريد، وبايرن ميونخ، ستكون يوم الأربعاء 8 مايو القادم، على ملعب سانتياجو برنابيو، وسيواجه الفائز منهما، الفائز من مباراة باريس سان جيرمان، وبوروسيا دورتموند، في النهائي المرتقب.