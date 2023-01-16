أنشيلوتي عن هزيمة برشلونة: هزمناهم في الدوري!

أنشيلوتي يؤكد على قدرة ريال مدريد في التحسن وتصحيح الأخطاء مع أحقية برشلونة بكأس السوبر!

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أنه يجب احترام أحقية برشلونة في الانتصار على فريقه، مؤكدًا على تقديم دفاعه الهدايا لمهاجمي برشلونة، وعلى قدرة الملكي في العودة من جديد والتحسن.

ريال مدريد سقط أمام غريمه برشلونة بثلاثية مقابل هدف في نهائي كأس السوبر الإسباني على استاد الملك فهد الدولي.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "علينا أن نتعلم، إنه وقت صعب وهذا كل شيء عليك أن تفعل أشياء كثيرة كنا نعلم قبل المباراة أن الفريق لم يكن في أفضل حالاته لدينا بعض أوجه القصور لتحسينها، فاصل ونواصل".

وأضاف: "من غير المحترم أن نقول أننا خسرنا أمام برشلونة وهزمناهم في الدوري، لقد لعبوا بشكل أفضل واستحقوا الفوز".

وواصل: "صحيح أن لحظة الفريق ليست جيدة دعونا نجتمع، هذا الفريق لديه الجودة ليكون قادرًا على المنافسة مرة أخرى نحن متألمون للغاية، وعادة ما يفوز ريال مدريد بالنهائيات، لكن لا يزال هناك موسم طويل وسنلعب حتى النهاية، ليس في رأسي الحديث عن الهزيمة بشكل مذل، ثلاثة أهداف كثير جدًا في الرياضة، أحيانًا تفوز وأحيانًا يضربونك".

وأتم: "قدمنا ​​الهدايا في أول هدفين بدأت المباراة بالتساوي دون إيقاع كبير، عندما افتتح التسجيل، كانت لديهم ثقة أكبر، والأخطاء التي وقعنا فيها هي السبب".