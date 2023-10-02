أنشيلوتي عن مودريتش: قراراتي تكلفني الكثير وعندما ألعب بهذه الطريقة تهاجموني!

المدرب الإيطالي يؤكد أن قراره مع مودريتش صعب!

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد على صعوبة اختيار أربعة لاعبين من أجل التواجد في خط وسط الملكي كل مباراة.

وقال أنشيلوتي عن قلة دقائق لوكا مودريتش في مؤتمر مباراة نابولي الصحفي في دور المجموعات من دوري : "هناك أربعة مراكز فقط لوسط الملعب في المباراة الواحدة بينما لدينا سبعة لاعبين، وعندما ألعب بخمسة تقومون بالهجوم علي".

وأضاف: "لا توجد مشكلة مع مودريتش لكن المنافسة عالية للغاية، أنا أملك الكثير من الاحترام له، لكن علي أن اتخذ قرارات تكلفني الكثير".

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وأكمل عن كون بيلينجهام الأفضل في العالم: "هو يظهر جودة ويتأقلم بشكل جيد، لكن لا يهم إذا كان الأفضل أم لا، نحن لدينا الفريق الأفضل في العالم، ووجوده يجعلنا سعداء".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يلعب أمام نابولي وهو في جعبته ثلاث بفضل هدف متأخر لبيلينجهام في مرمى أونيون برلين.