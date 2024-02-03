أنشيلوتي: سيميوني مدرب مُعقد ولن أنزل إلى مستوى تشافي!

تصريحات قوية من المدرب الإيطالي قبل ديربي مدريد

رفض كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، الرد على ما قاله تشافي وجوان لابورتا عن ناديه بسبب الهجوم المستمر على الحكام في إسبانيا.

لابورتا وتشافي خرجا للهجوم على العملاق المدريدي، أمس، الجمعة، وهو الأمر الذي رد عليه أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للديربي أمام أتليتكو مدريد، غدًا، الأحد، في جولة جديدة من الليجا.

ورد الإيطالي على تصريحات تشافي عن هجوم ريال مدريد ضد الحكام:"لا أريد حتى النزول إلى هذا المستوى احترامًا لكرة القدم الإسبانية، إنه ليس مستوى احترافي".

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وقال أنشيلوتي عن عدم التعاقد مع أي لاعب في يناير:"الآن أصبحت حالة طوارىء مطلقة، يمكن لميليتاو العودة في مارس وهذا سيساعدنا كيرًا".

إمكانية ظهور خوسيلو:"نحن نأخذ في الاعتبار الأطوال المتواجدة في الفريق من دون روديجر وتشواميني بسبب أهمية الألعاب الهوائية، لذلك سنأخذ هذا الأمر في الاعتبار".

رأيه في دييجو سيميوني:"إنه أحد أكثر المدربين تعقيدًا الذين عملت معهم في مسيرتي".

أزمة الدفاع:"هناك خيار ثالث لكارباخال وميندي وهو كامافينجا، الثلاثة يمنحوني الكثير من الثقة".

جاهزية روديجر للمشاركة في الديربي أمام أتلتيكو:"لقد تحسن كثيرًا، سيكون في القائمة وسنقرر غدًا إمكانية ظهوره".

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني قبل مواجهة أتلتيكو، بفارق نقطتين عن جيرونا الثاني، بينما يبتعد أن أتلتيكو وبرشلونة بـ10 نقاط.