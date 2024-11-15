مقعد أنشيلوتي في خطر .. ريال مدريد يخطط لضربة مزدوجة من الدوري الألماني!

مانشستر سيتي خارج الحسابات

كشفت تقارير صحفية، عن تطور جديد بشأن موقف الألماني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، المُرشح للانتقال إلى محطة جديدة خارج حدود البوندسليجا.

وصنع تشابي ألونسو طفرة مع فريق باير ليفركوزن الألماني، حيث قاده للفوز بلقب الدوري الألماني 2023-2024 والوصول إلى نهائي الدوروي الأوروبي، وبات من الأسماء التدريبية الواعدة حول العالم.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت" ألمانيا، فإنا ريال مدريد هي الوجهة المفضلة للمدرب الإسباني، حيث يطمح في خلاف كارلو أنشيلوتي بمقعد المدير الفني، خصوصًا أنه لعب لسنوات مع النادي الملكي وساهم معه في تحقيق العديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 2014.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورجحت العديد من التقارير الصحفية، رحيل أنشيلوتي في نهاية الموسم الجاري، خصوصًا بعد البداية المخيبة للفريق سواء في الليجا أو دوري أبطال أوروبا، وعدم قدرته على توظيف النجوم، خصوصًا كيليان مبابي.

وأشارت الشبكة إلى أن إدارة مانشستر سيتي، لديها اهتمام بالتعاقد مع تشابي ألونسو لقيادة الفريق في حال رحيل بيب جوارديولا عن النادي في الصيف المقبل (مع انتهاء عقده).

وتطرقت "سكاي" إلى أن انتقال تشابي ألونسو إلى ريال مدريد، قد يعزز كثيرًا من فرص تعاقد الميرنجي أيضًا مع لاعب الوسط الألماني فلوريان فريتس، حيث يرتبط كثيرًا بمدربه الحالي في باير ليفركوزن وسيفضل مصاحبته إلى مدريد.

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية، قد أكدت عزم ريال مدريد على ضم فيرتس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تعتبره الإدارة القطعة الناقصة في خط الوسط لحل مسألة صناعة اللعب، منذ اعتزال مواطنه توني كروس بنهاية الموسم المنصرم.

ويرتبط فيرتز (21 عامًا) بعقد مع ليفركوزن ممتد حتى صيف عام 2027، وخاض مع الفريق 154 مباراة حتى الآن سجل خلالها 43 هدفًا وصنع 50 آخرين.