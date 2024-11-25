أنشيلوتي: فالفيردي ثالث أفضل ظهير أيمن في العالم.. وأواجه مشكلة واحدة معه!

ما خطة مواجهة ليفربول؟

تغنى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بلاعبه الأوروجوائي فيدي فالفيردي، الذي قدم مستويات مميزة كظهير أيمن خلال مواجهة ليجانيس بالدوري الإسباني.

وسجل فالفيردي هدفًا مميزًا من ركلة حرة، ساهمت في فوز ريال مدريد (3-0)، ليقلص الفريق الملكي الفارق مع برشلونة إلى 4 نقاط في صدارة الليجا، مع مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "فالفيردي ظهير أيمن رائع (يضحك)، بعد داني كارباخال ولوكاس فاسكيز (غائبان بداعي الإصابة)، هو أفضل ظهير أيمن في العالم".

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وأضاف: "المشكلة هي أنه يمكنه اللعب في العديد من المراكز في الملعب، وهذا يجعل من الصعب على المدرب اختيار أفضل مركز له، لديه سرعة لا تصدق".

وأوضح أنه قد يستعين بالنجم الأوروجوائي في مركز الظهير الأيمن خلال مواجهة ليفربول يوم الأربعاء المقبل، لكنه أكد أن "القرار النهائي سيعتمد على جاهزية اللاعبين المصابين مثل لوكاس فاسكيز وأوريلين تشواميني".

وختم: "هذا موضوع يجب أن أفكر فيه، في خط الوسط نحن مغطون جيدًا لأن كامافينجا في أفضل مستوياته، وسيبايوس لعب مباراة كاملة جدًا، ومودريتش أيضًا يؤدي دائمًا بشكل جيد، هذه تقييمات سأضطر إلى القيام بها عندما تكون لدي الصورة الكاملة للمباراة".