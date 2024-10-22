القرار في يد أنشيلوتي .. ريال مدريد يستعيد سلاحًا هجوميًا مهمًا قبل الكلاسيكو

نبأ سار في النادي الملكي

كشفت تقارير صحفية، عن نبأ سار للإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قبل ساعات من مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني.

ويستضيف النادي الملكي، نظيره بوروسيا دورتموند، اليوم الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، قبل 4 أيام فقط من مواجهة برشلونة في الجولة 11 من الدوري الإسباني، على نفس الملعب.

ووفقًا للصحفي الشهير فابريزيو رومانو، في تغريدة نشرها على حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، فإن براهيم دياز انتظم بالتدريبات الجماعية مع الفريق بعد تعافيه من الإصابة، وأصبح ورقة متاحة في يد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

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وكان براهيم دياز (25 عامًا) قد تعرض لإصابة في لقاء ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، والتي تسببت في ابتعاده عن الملاعب خلال آخر 7 مباريات، كما غاب عن معسكر منتخب المغرب الأخير.

وكانت التقارير الطبية، قد أكدت أن براهيم دياز، سيغيب عن ريال مدريد، لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى 3 أشهر، على أقل تقدير، إلا أنه استطاع أن يكثف من إجراءات التعافي وعاد سريعًا للملاعب.

ولم يحسم الجهاز الفني لريال مدريد، موقف دياز من المشاركة في مباراة بوروسيا دورتموند الليلة، لكنه سيكون جاهز بنسبة 100% لمباراة برشلونة المرتقبة في الكلاسيكو، السبت المقبل.